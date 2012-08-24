T24 LogoT24 Logo
Magazin

İbrahim Tatlıses altıncı kez baba olmaya hazırlanıyor

İbrahim Tatlıses'in eşi Ayşegül iki aylık hamile

24 Ağustos 2012 17:08

İlk eşi Adalet Durak'tan Gülşen, Gülden ve Ahmet, Perihan Savaş'la birlikteliğinden kızı Melek Zübeyde, Derya Tuna'dan ise İdo olmak üzere 5 çocuğu olan İbrahim Tatlıses, 6'ncı kez baba olmanın mutluluğunu yaşayacak.

Bir süredir Tatlıses çifti, "Bebek hazırlığı yaptığınız doğru mu?" sorusuna; sürekli "Şu anda böyle bir şey yok" diye cevap veriyordu. Bunun nedeni ise iki aylık hamile olan Ayşegül Hanım'ın nazara çok inanmasıymış.

Ayşegül Hanım, İbrahim Bey'den hamile olduğunu kritik dönem olan 3 ayı atlattıktan sonra açıklamasını rica etmiş. İbrahim Bey de eşini kırmamış... (Günaydın)

ETİKETLER

ibrahim tatlısesayşegül tatlıhamile

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24