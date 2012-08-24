İbrahim Tatlıses altıncı kez baba olmaya hazırlanıyor

İlk eşi Adalet Durak'tan Gülşen, Gülden ve Ahmet, Perihan Savaş'la birlikteliğinden kızı Melek Zübeyde, Derya Tuna'dan ise İdo olmak üzere 5 çocuğu olan İbrahim Tatlıses, 6'ncı kez baba olmanın mutluluğunu yaşayacak.

Bir süredir Tatlıses çifti, "Bebek hazırlığı yaptığınız doğru mu?" sorusuna; sürekli "Şu anda böyle bir şey yok" diye cevap veriyordu. Bunun nedeni ise iki aylık hamile olan Ayşegül Hanım'ın nazara çok inanmasıymış.

Ayşegül Hanım, İbrahim Bey'den hamile olduğunu kritik dönem olan 3 ayı atlattıktan sonra açıklamasını rica etmiş. İbrahim Bey de eşini kırmamış... (Günaydın)