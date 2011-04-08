-İBRAHİM TATLISES ALMAN KORUMASINDA MÜNİH (A.A) - 08.04.2011 - Münih Emniyet Müdürü Wilhelm Schmidbauer, bir süre önce İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan ve Almanya'da tedavi edilen İbrahim Tatlıses'in, Münih polisinin inisiyatifiyle koruma altında olduğunu söyledi. Münih'teki Türk gazetecilerle biraraya gelen Schmidbauer, biri Münih'te diğer ikisi Türkiye'de olmak üzere Tatlıses'in üç kez silahlı saldırıya uğradığını belirterek, "İstanbul polisinden İbrahim Tatlıses olayı ile ilgili gerekli bilgileri aldık" dedi. Schmidbauer, Tatlıses'in Münih polisinin inisiyatifi ile koruma altında tutulduğunu açıkladı. -YOĞUN BAKIMDAN ÇIKARILDI- Uğradığı silahlı saldırıda yaralanan İbrahim Tatlıses'in tedavi gördüğü Almanya'daki klinikte yoğun bakımdan çıkarıldığı, özel bir odaya alındığı bildirildi. Aile yakınlarından alınan bilgiye göre, İbrahim Tatlıses'e, Münih'e 70 kilometre uzaklıktaki Murnau kasabasındaki kaza ve travma kliniğinde iki gün boyunca uygulanan kontoller tamamlandı. Yoğun bakımdan öğle saatlerinde çıkarılan İbrahim Tatlıses'in hafta sonunu özel odasında dinlenerek geçireceği, pazartesi gününden itibaren yoğun fizik tedavisine başlanacağı ifade edildi. Öte yandan, İbrahim Tatlıses'i bugün Hollanda'da yaşayan amcasının oğlu Halil Tatlı ziyaret etti.