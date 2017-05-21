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İbrahim Tatlıses 13 milyon lirayı reddetti

Tatlıses, albüm çalışması içerisinde olduğunu söyledi

21 Mayıs 2017 15:02

İbrahim Tatlıses, bir kanaldan gelen program teklifini reddetti. Yöneticilerin 13 milyon TL teklif etmesine rağmen bunu kabul etmeyen şarkıcı, önce albümünü çıkaracağını söyledi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, uzun yıllar “İbo Show” adlı programla ekrana gelen İbrahim Tatlıses’e bir kanaldan program teklifi geldi. Usta sanatçının “İbo Show” yapmasını talep eden kanal yöneticileri, Tatlıses’e 13 milyon TL teklifte bulundu.

Tatlıses, albüm çalışmaları içerisinde olduğunu, albümü yayınlandıktan sonra teklifi değerlendirebileceğini söyleyerek kanal yöneticilerine olumsuz yanıt verdi.

 

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