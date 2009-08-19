Basında çıkan “serveti dudak uçuklatan ünlüler” listesinin ilk sırasında yer almak, İbrahim Tatlıses’i kızdırdı.



Listedeki bilgilerin yanlış olduğunu ileri süren türkücü, mal varlığını yazılı olarak açıkladıktan sonra listeyi “İbrahim Tatlı Servet” diye imzaladı.



Mal varlığımı benden dinleyin



'Zenginin malı züğürdün çenesini yorarmış'



Benim neyim var neyim yok, asıl benden dinleyin. Unutmayın ki zenginin parası züğürdün çenesini yorarmış. Açıklıyorum! Seyrantepe’de 1.5 dönüm arsa üzerinde kebap salonu, TV binası, Tatlıses şirketler Grubu binası, By Tatlıses Giyim’in atölyesi ve mağazası var. Demirciköy Alarko Sitesi’nde bir villa, Seyrantepe Oyak Sitesi’nde 3 daire, şanlıurfa’da 1 daire, yine şanlıurfa’da 3 dönüm arsa, ızmir Narlıdere Folkart Evleri’nde 1 daire, Hadımköy Günışığı Konakları’nda ise 1 villa bulunuyor.



İşte İbo'yu kızdıran liste



İki televizyon kanalım var



Ayrıca 1 tekne, 2 sürat motoru, Bodrum Bitez’de 48 daireli Tatlıses Paradise apartları ve içinde 1 villa, Bodrum Bitez’de 6.5 dönüm üzerine denize sıfır 26 odalı Golo Beach Hotel, yine Bodrum Bitez’de 6.5 dönüm arsa, Kuşadası’nda 8 dönüm üzerine 6 katlı 157 odalı 314 yataklı Tatlıses Otel, İstanbul’da 5 kebap salonu, uydu kanalı ve D-Smart’ta yayında olan TV kanalı, ayrıca birçok ilde ulusal yayın yapan Tempo TV... Yani iki televizyon kanalım var.



Saygılarımla...



İbrahim TATLI SERVET

