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İbrahim Talıses 'mucize' ile dönüyor

Silahlı saldırının ardından bir süre müzikten uzak kalan İbrahim Tatlıses, çok yakında ‘Mucize’ ile dinleyicilerine yeniden kavuşacak.

29 Kasım 2011 02:00


T24 - Silahlı saldırının ardından bir süre müzikten uzak kalan İbrahim Tatlıses, çok yakında ‘Mucize’ ile dinleyicilerine yeniden kavuşacak. ‘Mucize’ adını verdiği albümünün şarkı seçimleri için okumalara başlayan İbrahim Tatlıses, mutluluğunu eşi Ayşegül Yıldız Tatlıses, prodüktörü Polat Yağcı, menajeri Eyüp Kanat ve ekibiyle pasta keserek kutladı.

İbo 'Mucize'si‘Mucize’ albümünde 12 yepyeni bestenin yer aldığını belirten Polat Yağcı, sanatçısının rahat bir ortamda çalışması için her türlü imkanı sağlıyor. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, İbrahim Tatlıses’in moralinin çok iyi olduğunu ve yeni albümünde üç bestesiyle de yer alacağını belirten Yağcı, albümün her türlü hazırlıklarının büyük bir titizlikle çalışan ekip tarafından yürütüldüğünü belirtti.
 

‘Allah’ın bana yaşattığı bu mucizeyi ben de sevenlerimle paylaşmak için gün sayıyorum’ diyen Tatlıses, şu anda tüm motivasyonunun bu albüm olduğunu ve dinleyicilerinin beklediğine değecek bir albüm geldiğinin müjdesini de verdi.
 

Bu arada Mucize, Tatlıses'in 43. albümü olacak.


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