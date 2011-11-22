-İbrahim Şahin'den Çarkın'a eleştiri İSTANBUL (A.A) - 22.11.2011 - İkinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanığı eski Özel Harekat Dairesi Başkan Vekili İbrahim Şahin, eski özel harekat polislerinden Ayhan Çarkın'ın Ankara'da yürütülen faili meçhul cinayetlerle ilgili soruşturma kapsamındaki ifadelerini eleştirdi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada konuşan Şahin, Ankara'da yürütülen faili meçhul cinayetlere ilişkin soruşturma kapsamında verdiği ifadeye değindi. Eski özel harekat polislerinden Ayhan Çarkın'ın verdiği ifadeler nedeniyle Ankara'ya çağrıldığını belirten Şahin, şunları kaydetti: ''Ayhan Çarkın denilen bir tane kokainman, ucube ucube suçlamalarda bulunuyor. Çarkın, faili meçhullerle ilgili öldürenlerden dört kişinin adını vermiş. Bunların dördü de yaşamıyor. Oradaki savcıya, 'Bu kokainmanın, eroinmanın söylediklerini destekleyen ikinci bir kişi gösterin. Söylediklerine nasıl inanıyorsunuz?' dedim. Ben Çarkın'ın ifadelerini reddedince savcı bir yanıma 'Ergenekon' iddianamesini, diğer yanıma da Susurluk raporunu koydu.'' Ankara'daki savcının, Ömer Lütfi Topal'ın öldürülmesi olayını sorduğunu belirten Şahin, şöyle devam etti: ''(Polisleri Ankara'ya sen götürmüşsün) dedi. İstanbul Emniyeti, olayla ilgisi olmadığını belirterek, 'Alın siz de sorgulayın' diye polisleri bana teslim etti. Savcıya, Topal'ın öldürülmesi davasından yargılanmadığımı söyledim. Behçet Cantürk'ün ölümünü sordular. Faili meçhul cinayetler uluslararası istihbarat örgütlerinin oyunudur. Bunların en önemlileri de CIA ve Mossad'dır. Cantürk'ün ölümünden sonra uyuşturucu trafiğinde bir numaralı kişi Mustafa Bayram oldu. Halen de devam etmektedir. Van'daki Bayram Otel depremde yıkıldı. Gazeteden okuyorum, kontrol edilmeden sağlam raporu verilmiş. Şimdi Bayram da cemaatçi olmuş. Her dönem yolunu bulur.'' Şahin, bu davada da, Ankara'daki ifadesinde de ''Susurluk''un sorulduğunu dile getirerek, ''Ben hangi mahkemede yargılanıyorum. Derdimi anlatamadım, Ankara'da tutukladılar beni. Bir ay sonra tutuklulukta üç yılım bitiyor'' dedi. Duruşmada daha sonra taleplere ilişkin görüşünü açıklayan savcı Mehmet Ali Pekgüzel, tutuklu sanıklardan Mehmet Dalagan'ın tahliyesine karar verilmesini istedi.