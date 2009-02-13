İbrahim Şahin çark etti

Şahin içeriden seslendi

Hastaneye kaldırıldı



Ergenekon davasından gözaltına alınan eski Özel Harekat Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin'in Radikal gazetesinde yayınlanan 'Özel birim kurmam için görev teklifi geldi' iddiasına Genelkurmay'dan dün bir yalanlama gelmişti. Yapılan açıklamayla yetinmeyen Genelkurmay Başkanlığı, bir adım daha atarak Radikal gazetesinin akreditasyonunu askıya aldı; gazeteyi Gazeteciler Cemiyeti ve Basın Konseyi'ne şikâyet etti.Bu gelişmelerin ardından Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde tutuklu bulunan İbrahim Şahin, "Ergenekon" davası kapsamında tutuklu olarak yargılanan sanıklardan biri aracılığıyla duruşmada görev yapan basın mensuplarına açıklamasını ulaştırdı.Bir avukatın basın mensuplarına verdiği açıklamada, Şahin, "Genelkurmay Başkanlığının 12 Şubat 2009 tarihli açıklamasının doğru olduğunu" bildirdi."Benim Genelkurmay Başkanlığı ve Genelkurmay Başkanımız ile hiçbir görüşmem olmamıştır" diyen Şahin, savcılıkta ifade verirken buna ilişkin bir soruyla da karşılaşmadığını kaydetti.İbrahim Şahin, "TSK'yı hedef alan bazı soruların ise kendisine hiç sorulmadığını, sanki sorulmuş gibi ifade tutanağında cevap haneleri boş olarak yazıldığını" öne sürdü.Şahin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"Soruların yüzde 70'i emekli Yüzbaşı Muzaffer Tekin üzerine hazırlanmış, cezaevinde tanıma şerefine eriştiğim emekli Tuğgeneral Veli Küçük, İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile bu partinin diğer mensupları üzerine yoğunlaşmıştı. Sorgulama tamamen TSK'yı hedef aldığından bir çok soruda susma hakkımı kullandım. Ayrıca TSK'nın benim gibi hasta ve eski bir mahkuma da ihtiyacı yoktur. Tüm gerçekler mahkemede ortaya çıkacaktır. Türk milletinin ilelebet payidar olması dileğiyle."Ergenkon soruşturması kapsamında tutuklanan İbrahim Şahin hastaneye kaldırıldı. Konuya ilişkin henüz ayrıntılı bilgi elde edilemedi.