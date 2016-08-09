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Yaşam

İbrahim Okyay rekor peşinde

Okyay başarılı olursa 8'inci kez Türkiye Pist Şampiyonu olacak

09 Ağustos 2016 18:38

Türkiye Pist Şampiyonası’nın İzmir'de koşulan ilk ayağını kazanırken pist rekorunu kıran Borusan Otomotiv Motorspor pilotu İbrahim Okyay yeni yarış otomobili BMW Z4 GT3 ile ikinci rekorun peşinde.

Pist şampiyonasının hafta sonu Körfez Pisti’nde gerçekleşecek ikinci yarışını da kazanmayı hedefleyen İbrahim Okyay, bu pistin de rekorunu kırmak istediğini dile getirdi.

Borusan Otomotiv Motorspor pilotu İbrahim Okyay pistte bu sezon da şampiyonluğa ulaşırsa kariyerinde 8’inci kez Türkiye Pist Şampiyonu olup erişilmesi güç bir başarı elde edecek.

 

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