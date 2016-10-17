İbrahim Kutluay’dan "Boşanmıyoruz" dilekçesi

İbrahim Kutluay, “Evliliğimiz devam ediyor. Hakkımızdaki haberleri durdurun” diyerek mahkemeye başvurdu. İstanbul 15. Aile Mahkemesi'ne başvuran Kutluay, boşanma haberlerinin yasaklanmasını isterken, eşi Demet Şener ile aralarında boşanma davası olmadığını, evlilik birliği içinde yaşarken boşanmaları yönünde gerçeği yansıtmayan haberler yapıldığını iddia etti.

Hürriyet'ten Damla Güler'in haberine göre; Mahkemeye verdiği dilekçede kendisine yönelik iftira ve hakaret içeren açıklamaların yapıldığını söyleyen Kutluay, kişilik haklarına saldırıda bulunulduğunu, itibarının zedelendiğini, küçük düşürülmeye çalışıldığını ileri sürdü.

"Eşim ve çocuklarım etkileniyor"

Dilekçede eşi ve çocuklarının haberlerden zarar gördüğünü belirten Kutluay, ‘zina yapan’ ve benzeri ifadelerin kullanılmasının durdurulmasına, her türlü görsel, sosyal medya ve internet iletişimine ilişkin yasak getirilmesini istedi.

Mahkeme reddetti

15. Aile Mahkemesi, Kutluay’a yönelik kişilik haklarını ihlal eden yayınların durdurulmasının görevinin Sulh Ceza Hakimliği'nin baktığını belirterek, görev yönünden talebi reddetti.