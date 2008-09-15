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Spor

İbrahim Kızıl'ın öfkesi dinmiyor

15 Eylül 2008 03:00


Gaziantepspor Kulübü Başkanı İbrahim Kızıl, dün kendi sahalarında oynadıkları ve uzatma dakikalarında yedikleri golle 2-2 berabere kaldıkları Ankaragücü maçında hakem Cüneyt Çakır'ın maçı çığırından çıkartmak için elinden geleni yaptığını söyledi.

Kızıl, maçın tamamını izleyen seyircilerin kötü ve taraflı yönetim nedeni ile hakeme büyük tepki gösterdiğini belirtti. Anadolu takımlarının şampiyon olamayacağını Cüneyt Çakır'ın dün gösterdiği yönetim ile noter gibi tasdik ettiğini söyleyen Kızıl, son 5 ayda futbol camiasının aile gibi olduğunu, ancak son maçla birlikte dışarıdan birilerinin düğmeye bastığını söyledi.

Anadolu takımlarının bir yerlere gitmesini izin verilmediğini belirten Kızıl, maçın hakeminin de bu yönde maç yönettiğini savundu. Başkan Kızıl, Mehmet Yozgatlı ve Deumi gibi çok önemli iki futbolcunun önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş maçı öncesi kadroda olmayacaklarını, bu nedenle biraz zorlanacaklarını ifade ederek, Deumi'ye kırmızı kart verilmesini kabullenemediğini, Fair play'e aday bir futbolcunun kırmızı kart görmesini anlayamadığını bildirdi.

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