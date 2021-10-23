İbrahim Kiras: Milletin yüzde 52'sinin "bir deneyip görelim bakalım" diye onay verdiği deneyin sonucunda bugünkü Türkiye tablosu çıktı

Karar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, bilimi, tecrübeyi, sağduyuyu, rasyonaliteyi bir kenara iterek, devletin yönetilemeyeceğine işaret ederek, "Gelgelelim otokrasi kurumların ve kuralların hakimiyetiyle bir arada olamaz. Onun için geçen yıllar boyunca tedrici olarak kurumlar etkisizleştirildi, yetkileri tırpanlandı, güçleri ellerinden alındı. “Bağımsız” kurumlar ve kurumlar çoktandır talimatsız iş yapamıyorlar. Merkez Bankası bunlardan biri sadece. Parti yönetiminde çatlak ses çıkaracak kimse kalmadı. Zaten hükümet üyeleri yok, Cumhurbaşkanlığı kabinesi var artık. Medyanın yüzde 90’ı ne yapılsa alkış tutmakla görevli. “Sivil toplum kuruluşları”nın durumu medyadan beter. İş dünyası desen ağzını açamıyor. Daha ne olsun!" diye yazdı.

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'ne geçilmeden önce, "ekonomi uçacak, lira değer kazanacak, enflasyonla-faizle mücadele edeceğiz" denerek, reklamı yapıldığına dikkat çeken Kiras, "Türk tipi başkanlık sisteminin. Şahsen yönetme modeli zaten daha önce fiilen başlamıştı; Bahçeli “Artık bunun adını koyalım” dediği için bir referandumla anayasaya dahil edildi. Ama şimdi anlıyoruz ki meğer o zamana kadar daha hiç bir şey görmemişiz. Sistem resmiyet kazandıktan sonra gördük hakikaten faizle, şunla bunla nasıl mücadele edildiğini!

Milletin yüzde 52’sinin “Bir deneyip görelim bakalım” diyerek onay verdiği bir deneyin sonucunda işte bugünkü Türkiye tablosu ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

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