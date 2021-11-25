İbrahim Kiras: Kimse merak etmesin, yönetmeyi beceremeyen gider

Karar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, siyasi iktidarların millet adına yönetmek üzere devletin başına geçtiğini belirterek, "Yönetmeyi beceremeyen de gider. Serbest seçimlerin yapıldığı ülkelerde demokratik yollarla iktidara gelen yönetimler başarısız olduklarında sandığın kararıyla görevlerini yeni gelene devrederler. Türkiye’de de bugüne kadar bu oldu, bundan sonra yine bu olacak.

Gitmemek için bahane arayan da bahanesini millete beğendirmek zorundadır. Kötü yönetimin bahanesi olmaz aslında ama bahanenizi millet kabul ederse yerinizde kalırsınız. Bunun dışındaki senaryolara kimsenin prim vermemesi gerekir." diye yazdı.

Ülkenin kötü yönetildiğini, Türk tipi başkanlık rejimi adı verilen otokrasi macerasının nelere mal olduğunu iktidarın tabanı tarafından da görülür hale geldiğine işaret eden Kiras, "Çok pahalı bir deneyim oldu ülke adına gerçi ama gördüler. İnat edip bu kötü maceranın daha fazla sürmesine onay veremezler." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...