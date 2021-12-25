İbrahim Kiras: İktidar kendi tabanına bir ay öncesini bile unutturabiliyor, işin daha ilginç tarafı, bu kitle de kendisine anlatılan masala inanıyor

Karar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, mevcut kendi tabanıyla ilişkisindeki "özel olağandışılık" bakımından muhalefetin işinin zor olduğunu belirterek, "İktidar, söz gelimi, dolar kurunu 4 yıl içinde 3 liradan 18 liraya çıkardıktan sonra bir “ani hamle” yapıp tekrar 12 liraya düşürünce bunu tarihi bir zafer olarak gösterebiliyor; kendi tabanına bir ay öncesini bile unutturabiliyor. Onca zaman boyunca “düşük faiz yüksek kur” sistemi Çin modeli adı altında savunuluyor, bunun ekonomik kurtuluş savaşı olduğu söyleniyor. Derken bir gece ansızın “model” değişiyor. İktidar partisi işte bu tartışmalı operasyonu kendi kitlesine “döviz kurunu karşı verdiğimiz savaşta kazanılan büyük zafer” diye anlatıyor. İşin daha ilginç tarafı, bu kitle de kendisine anlatılan masala inanıyor" diye yazdı.

Hiçbir muhalefet partisinin bu kitleyi ülkenin kötü yönetildiğine ikna edemediğine işaret eden Kiras, "İktidar partisinin oy tabanındaki erime son zamanlarda hızlanarak sürüyor. Ne var ki bu eriyen oylar muhalefet partilerine yönelmiş görünmüyorlar. Memnuniyetsiz seçmen kararsızlar havuzunda birikiyor.

Muhalefet ortak bir ses çıkaramadığı, ortak bir vizyonda birleştiğini duyuramadığı, bir iktidar alternatifinin mevcut olduğunu yeterince gösteremediği takdirde ülkenin gerçekten kötü yönetiliyor -hatta yönetilemiyor- olduğu gerçeği tek başına fonksiyon icra edemeyebilir" ifadelerini kullandı.

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