İbrahim Kiras: Hukuksuzluklar "ötekilere" karşı sergileniyor, yapılan haksızlığa itiraz edenler ihanetle suçlanıyor

Karar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, Yassıada'dan 12 Mart yargılamalarına, Ergenekon'dan Gezi davasına kadar, siyasi yargılamaların belirli kesimlerin intikam alma aracı olarak görüldüğünü belirterek, "Ne yazık ki Türkiye’de “hukuku savunma hattı” özellikle bugünkü siyasi konjonktürde tehlikeli bir tuzağa dönüşmüş durumda. Zira hukuksuzluklar “ötekilere” karşı sergileniyor ve dahası bu ötekilerin bir kısmı bizim nezdimizde “kötü insanlar” olabiliyorlar, değerlerimize düşman olabiliyorlar, hatta “darbe taraftarı” veya “terör destekçisi” olabiliyorlar. Bu durumda haksızlığa uğramaları bizi üzmüyor. Yapılan haksızlığa itiraz edenler ise “Sen de onların safında mısın” tepkisine maruz kalıyorlar, ihanetle suçlanıyorlar" diye yazdı.

İş insanı Osman Kavala'nın 5 yıldır tutuklu olarak yargılandığına işaret eden Kiras, "Bu süreçte mahkemelerin verdiği beraat ve tahliye kararlarına karşılık derhal başka bir mahkemece yeni bir iddianame hazırlanarak cezaevinden çıkması önlenen ve nihayet daha önce beraat ettiği bir suçlamadan müebbet cezaya çarptırılan bir kişinin durumundan söz ediyoruz. Bu kişinin kim olduğu, kendisini sevip sevmediğimiz, fikirlerini beğenip beğenmediğimiz önemli mi bu noktada?" ifadelerini kullandı.

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