İbrahim Kiras: CHP’nin yolunun üzerindeki en büyük risk, ittifakın seçmen tabanının aklını da karıştırabilecek ideolojik grupların bitmeyen canlılığı

Karar yazarı İbrahim kiras, CHP içinde, 6 muhalefet partisinin kurduğu ittifaka karşı “ideolojik yangın bombaları savuran” grupların varlığından bahsetti. “Millet İttifakı’nın ortaklarını veya altılı masanın paydaşlarını ‘Erdoğan’dan ne farkları var’ diyerek kategorize etmeye çalışanların hedefi ne?” diye soran Kiras, “CHP çevresinde sayısı az olsa da sesi çok çıkan birtakım ideolojik gruplar bunlar. Aslında CHP’li de değiller ama bu partinin hinterlandında belirli bir etki gücüne sahipler. Ortak yaşama alanlarında kesişme var çünkü” dedi.

“CHP’nin bugünkü yönetiminin başlattığı dönüşüm çabalarından da hiç hoşlanmayan bu gruplar Tayyip Erdoğan’a karşı oldukları kadar Temel Karamollaoğlu’na, Ahmet Davutoğlu’na, Ali Babacan’a da karşılar. Devlet Bahçeli’ye karşı oldukları kadar Meral Akşener’e de karşılar. Aralarında fark görmüyorlar çünkü. Çünkü onların gözünde ‘başka aşiretin mensupları’ bunlar. Yani ‘bizimkiler’ değiller” diyen Kiras, bu grupları eleştirdi. Tek başına yüzde 25’in üzerine çıkamayan CHP’nin “sağ partilerle” ittifak kurmasını istemeyenlerin partilerinin oyunu yükseltecek yeni bir siyaset yolu bulması gerektiğini ifade etti.

“Geçtiğimiz yirmi yılda AK Parti’nin veya daha önce diğer sağ partilerin onca yanlışı oldu da CHP’nin hiç olmadı mı? Bugünlerde Kılıçdaroğlu boşuna mı geniş toplum kesimleriyle helalleşmek için yollara düştü?” diye soran Kiras, şunları kaydetti:

“Mesele AK Parti meselesi değil bugün kendince CHP’ye yön çizmeye çalışan belirli bir zümre için. Dediğim gibi, bunların sayıları az. Ama sesleri çok fazla çıkıyor. Çünkü örgütlüler. Belki de CHP’nin yolunun üzerindeki en büyük risk, ittifakın seçmen tabanının aklını da karıştırabilecek bu örgütlü küçük grupların bitmeyen canlılığı.”

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