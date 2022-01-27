İbrahim Kiras: Büyük kısmının sorumluluğu kendisine ait olmayan otoyollar kapandı diye belediye başkanı istifa edecekse, ekonomiyi batıranların ne yapması lazım?

Karar Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, İstanbul'da yaşanan kar yağışının ardından oluşan mağduriyet nedeniyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun suçlanmasına ilişkin olarak, "İstanbul’da -üstelik büyük kısmının sorumluluğu kendisine ait olmayan- otoyollar kapandı diye belediye başkanı istifa edecekse, mesela ülkenin ekonomisini batıranların ne yapması lazım?" diye sordu.

Kiras, "Dış güçlerin kar saldırısı" başlıklı yazısına şöyle devam etti:

"Dış politikadan, tarımdan, eğitimden, sağlıktan söz etmiyorum. Yalnızca ekonomiden söz etmek yeterli çünkü. Başkanlık rejimine geçtiğimiz gün 7 TL olan doların aradan dört yıl geçmeden 14 TL olmasına yol açan politikaların mimarları ve mühendisleri de istifa etsin mi?

Ama tabii milli paramızın pul olmasının sebebi liyakatsiz ama sadakatli kadrolar eliyle uygulanan akıl dışı politikalar değil… Dış güçlerin kur saldırıları… İstanbul Belediyesi de bu kadroların elinde olsaydı olan bitenin sebebi 'dış güçlerin kar saldırısı' olacaktı herhalde. Ancak şimdiki belediye başkanı Millet İttifakından olduğu için başka argümanlar kullanılıyor mecburen. Zaten İstanbul’daki doğal afetten en fazla etkilenen, en uzun süre kapalı kalan yollar İBB’nin sorumluluğu altında değil.

Keza yoğun kar yağışı yüzünden kargo binasının çatısı çöken, pistleri kullanılamaz hale geldiğinden uçuşa kapatılan 'yeni havalimanı' da belediyeye bağlı değil. Mahsur kalan yolcularını otellere yönlendirmek yerine üzerinde yatmaları için karton dağıtan THY de belediyeye bağlı değil. Metro erişimi bulunan eski havalimanını kapatıp şehir merkeziyle arasında raylı ulaşım hattı bulunmayan yenisini alelacele 'hizmete alma' fikri de Millet İttifakının değildi."