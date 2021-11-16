İbrahim Kiras: Bozuntuya vermeme stratejisi, ekonominin kitabını yazmak

Karar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Ekonominin kitabını yazdık, yazmaya da devam ediyoruz" sözlerini muhaliflerin alay ederek, destekçilerinin ise sessizlikle karşıladıklarını belirterek, "Türkiye’de bugün ekonomi hakkında olumlu bir kanaat serdetmek için ya fazlasıyla şakacı bir bünyeye sahip olmak ya da gerçeklerden iyice habersiz olmak gerekir. Erdoğan’ın bu konuda şaka yaptığını düşünmek zor. Çünkü bir insan kendi sorumluluğu neticesinde ortaya çıkmış olan bir felaketi şaka konusu yapamaz. Hele bu insan siyasetçisiyse hiç yapmaz böyle bir şeyi." diye yazdı.

Tayyip Erdoğan'ın bir sonraki seçime kadar siyasetin cephe hattını ideolojik ve kültürel çatışma alanlarında tutacağına işaret eden Kiras, "Peki, bu “strateji” iktidarın derdine deva olur mu? Olmaz tabii. Ekonominin birtakım ekranlardaki rakamlardan ve tablolardan ibaret olmadığını herkesin bir cebindeki paraya bir de elindeki faturalara veya marketteki etiketlere bakarak bizzat ve can acısıyla hissettiği bir ortamda bu yolla seçmen tabanının desteğini koruyabilmesi mümkün değil artık.

Üstüne üstlük, yaşanan sorunlar için çözüm üretmesi beklenen iktidarın bunun yerine sorunları yok sayması siyasi riskini alabildiğine büyütecektir.

Ülke ve millet için ise bu süreçte kırılıp dökülenlerin önümüzdeki dönemde tamiri ve devlet çarkının yeniden düzene sokulması daha da zorlaşacak, bu işler daha fazla vakit alacak ve elini taşın altına koyacak olan kadroların daha fazla fedakarlığını gerektirecektir." ifadelerini kullandı.

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