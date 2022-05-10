İbrahim Kiras: Afganistan ve Pakistan'dan elini kolunu sallayarak gelenlerin durumu Suriyeli sığınmacılardan çok farklı

Karar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, son dönemde gündemden düşmeyen sığınmacı konusunu değerlendirdi.

Kiras, "Ülkedeki sığınmacılar konusunun bugüne kadar ciddi bir sosyal krize dönüşmemiş olması Türk toplumunun olgunluğu ve tarihi tecrübesi itibarıyla geliştirebildiği empatik yaklaşım sayesinde mümkün oldu. Ancak mesele bir devlet politikası çerçevesinde ele alınamadığı takdirde mevcut huzursuzlukların kontrol edilebilmesi muhakkak ki zorlaşacaktır" dedi.

Kiras ayrıca düzensiz göçmenlere dikkat çekerken şu ifadeleri kullandı:

"Suriyeliler konusundaki bu politikasızlık yetmezmiş gibi son birkaç yıl içinde Afganistan ve Pakistan gibi ülkelerden gelen dikkat çekici sayıdaki '18-30 yaş arası erkek' göçmen kitlelerinin bazı şehirlerde asayiş haberlerine konu olmaya başlaması toplumdaki gerilimi daha da arttırdı.

Kaldı ki Afganistan’dan veya Pakistan’dan yola çıkıp aradaki neredeyse iki üç bin kilometre yolu aşarak -ve elini kolunu sallayarak- Türkiye’ye gelen bu insanların durumu Suriyeli sığınmacıların durumundan çok farklı ve gerçekten izaha muhtaç.

Bu bağlamda Milli Savunma Bakanı’nın “Cumhuriyet tarihimizde hiç olmadığı kadar hudutlarımız kontrol altında” demesi veya Cumhurbaşkanı’nın “Ordumuz, şu ana kadar hudut boylarında en ufak bir yanlışa fırsat vermedi” şeklindeki açıklaması zihinlerdeki soru işaretlerini gidermeye yetmiyor.