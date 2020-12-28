İbrahim Karagül, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevini bıraktı

İbrahim Karagül, Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmenliği görevini bıraktı. Karagül, veda mesajında, "Başka bir hayat mümkün mü, deneyeceğim." düşüncesini dile getirdi. Karagül aynı zamanda Yeni Şafak'ta yazı yazmaya devam edeceğini de belirtti.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Karagül, "Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmenliği görevimi 31 Aralık itibariyle devrediyorum. Sekiz yıl önce güzel başladık, güzel bitirdik. Yeni Şafak’a ve Albayrak Medya Grubu’na minnet ve şükranlarımı sunuyorum. 2021’in güzel başlangıçlara açılması dileğiyle." ifadesini kullandı.

Medyaradar'da yer alan habere göre, Karagül mesai arkadaşları için kaleme aldığı veda yazısında, ""Değerli arkadaşlar; Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmenliği görevimi 31 Aralık itibariyle devrediyorum.

Yeni Şafak’ta 25 yıllık çalışma hayatım, 8 yıllık Yayın Yönetmenliği görevim sona eriyor.

Güzel başlayan bir birlikteliği aynı güzellikle sonlandırıyoruz. Uzun yıllar boyunca birlikte, çok verimli çalışmalar yürüttük. Türkiye’nin büyük krizlerinde birlikte mücadele ettik. Çok ciddi şeyler başardığımıza inanıyorum. Yeni Şafak bizim için bir ailedir. Hepimiz bu ailenin değerli üyeleriyiz." dedi.

"Yeni Şafak'ta yazmaya devam edeceğim"

Veda mesajında Karagül şunları kaydetti:

"Başta Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak olmak üzere; Bayram Albayrak’a, Nuri Albayrak’a, Mustafa Albayrak’a, Kazım Albayrak’a, Muzaffer Albayrak’a, Mesut Albayrak’a ve bütün Albayrak ailesine minnet ve şükran borçluyum. Onların gayret ve destekleri ölçülemez. Türkiye mücadeleleri ve fedakarlıkları tartışılmaz. 25 yıllık Yeni Şafak’tayım. Başka bir hayat mümkün mü, deneyeceğim. Yeni Şafak’ta yazmaya ve ülkemiz için mücadeleye de devam edeceğim.

Albayrak Medya Grubu’na ve Yeni Şafak’a daha güzel bir gelecek diliyorum. Daha da güçleneceğine inanıyorum. Katkılarımız her zaman devam edecektir. Daha güzel yarınlarda buluşmak umuduyla.

Hepinize, güzel ve verimli bir çalışma hayatı, sağlık ve mutluluk dilerim. Hoşçakalın"