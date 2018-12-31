İbrahim Kalın'dan ABD'li senatöre tepki

ABD'li senatör Lindsey Graham'ın sosyal medya hesabında yaptığı açıklamalara Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da sert tepki gösterdi.

ABD'li senatör Lindsey Graham'ın "Başkan, Suriye'den söz konusu olabilecek herhangi bir çekilmede şunları temin etmiş olacak: Bir, DEAŞ tamamen imha edilmiş olacak. iki, İran boşalan yerlere yerleşmeyecek. Üç, Kürt müttefiklerimiz korunmuş olacak" şeklindeki paylaşımına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yanıt verdi.

Kalın Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Graham'a "Sevgili @LindseyGrahamSC, terörist PKK ile Suriye şubesi PYD & YPG arasındaki doğrudan bağlantıyı herkesten daha iyi biliyorsunuz ve bunu halka da açık olarak ifade ettiniz. Teröristler müttefikleriniz olamaz. DAEŞ'ın Müslümanları temsil etmediği gibi, PKK da Suriye'deki ya da başka yerlerdeki Kürtleri temsil etmiyor" dedi.