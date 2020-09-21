Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Serrac'ın istifası Türkiye ile yapılan anlaşmaları etkilemez

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac’ın istifa kararının Türkiye ile yapılan anlaşmaları etkilemeyeceğini söyledi. Kalın, "Bu anlaşmalar bu siyasi süreçten etkilenmez, çünkü bunlar hükûmetin aldığı karar, şahısların aldığı karar değil. Başkanlık Konseyi’nin aldığı kararlar, geçerliliğini aynen koruyor" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Libya’da yaşanan son gelişmeleri Demirören Haber Ajansı'na (DHA) değerlendirdi. Kalın, Serrac’ın istifa kararı ile ilgili, şu eğerlendirmelerde bulundu:

"Sayın Serrac yaptığı açıklamada konsey ve başkanlık ile ilgili yapılan çalışmalara fırsat tanımak ve onların daha sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için görevi bırakılabileceğini ifade etti. Kendisiyle yaptığımız görüşmelerde de, orada yeniden bir yapılanmaya giderken belki kendisinin yapacağı katkıların daha doğrudan ve sağlıklı olması için böyle bir yolu tercih edebileceğini ifade etti. Her halükârda Başkanlık Konseyi ve Meclis orada, Sayın Serrac ile bizim temaslarımız tabii ki devam edecek. Çünkü kendisiyle son 1-1,5 yıl içerisinde yakın çalıştık. Cumhurbaşkanımızın aldığı inisiyatif sayesinde, Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti sağlam bir şekilde Libya'nın meşru hükümeti olmaya devam ediyor. Aynı zamanda uluslararası tanınırlığı da bu süreçte güçlendi. Dolayısıyla kişilerden bağımsız olarak Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kurumsal anlamda daha iyi bir noktada olduğunu söyleyebiliriz."

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"Milli mutabakat hükûmetine desteğimiz devam edecek"

Libya'da son 10 yılda çok fazla siyasi aktör değişimi olduğuna işaret eden Kalın şunları kaydetti:

"Tabii şahıslar, isimler de önemli. Son tahlilde bu aktörler üzerinden bu müzakereler yürüyor, bu çalışmalar devam ettiriliyor. Orada tabii diğer aktörlerle de bizim temaslarımız sürüyor, sürmeye de devam edecek. Önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi oraya heyetlerimiz gidebilir. Libya ile bu trafiğimiz devam edecek. Çünkü biz Libya’nın istikrar ve güvenliğini hem Kuzey Afrika’nın hem de Akdeniz’in güvenliği ve istikrarı açısından da önemli görüyoruz. Bizim için de önemli bir ülke Libya. Ayrıca Aralık 2019’da yaptığımız güvenlik iş birliği ve eğitim anlaşması çerçevesinde de biz orada Milli Mutabakat Hükümeti’ne de destek veriyoruz. Bu desteğimiz de aynen devam edecek. Ve bunun devam etmesi gerektiğinde kendileri de ısrarcılar. Hem siyasi anlamda destek verilmesi hem askeri konularda eğitim ve iş birliği yapılması hem de ekonomik alanda Türk firmaları ile orada altyapı yatırımlarında, hastane, sağlık, yol, ulaştırma gibi diğer alanlarda, enerji gibi diğer sektörlerde de iş birliği yapılması konusunda onlar zaten istekli. Dolayısıyla bizim Libya ile olan bu çok kapsamlı ilişkilerimiz her halükârda devam edecek. Ama tabii ki bu siyasi süreci de yakından takip edeceğiz."