İbrahim Kalın: Libya'nın bölünmesine kesinlikle karşıyız

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ''Biz Libya'nın haritada, siyasi ya da coğrafi bölünmesine kesinlikle karşıyız. Bu felaket bir senaryo olur. Irak'ta, Suriye'de ve diğer yerlerde örneklerini gördük ve bunlardan ders almalıyız'' dedi.

CNN'de Libya'yadaki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunan Kalın, Türkiye'nin Libya hükümetinin daveti üzerine orada olduğunu ve hükümete destek verdiğini belirtirken, ''Destek vermeye de devam edeceğiz'' ifadesini kullandı.

Kalın, Türkiye'nin Libya'daki askeri varlığının kalıcı olup olmayacağı sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

''Libya egemen bir ülke ve diğer ülkelerle siyasi olsun, askeri, sosyal ve ekonomik olsun ne tür anlaşmalar yapmak istediği onlara bağlı. Biz Libya'nın haritada, siyasi ya da coğrafi bölünmesine kesinlikle karşıyız. Bu felaket bir senaryo olur. Irak'ta, Suriye'de ve diğer yerlerde örneklerini gördük ve bunlardan ders almalıyız.''