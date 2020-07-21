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İbrahim Kalın: Libya'nın bölünmesine kesinlikle karşıyız

"Irak'ta, Suriye'de ve diğer yerlerde örneklerini gördük ve bunlardan ders almalıyız"

21 Temmuz 2020 19:46

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ''Biz Libya'nın haritada, siyasi ya da coğrafi bölünmesine kesinlikle karşıyız. Bu felaket bir senaryo olur. Irak'ta, Suriye'de ve diğer yerlerde örneklerini gördük ve bunlardan ders almalıyız'' dedi.

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