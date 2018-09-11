İbrahim Kalın: (Emeklilikte yaşa takılanlar) Hükümetin gündeminde yok

ANKARA (DHA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında açıklama yaptı. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili soruya cevap veren İbrahim Kalın, \"Şu anda hükümetin gündeminde bu konu yok. Teklif geldiğinde Ekim ayında bakılır. Ama bunun maliyeye üreteceği maliyeti de dikkate almak durumundayız. Bugün bu konu gündeme gelmedi, yarın da gündemimizde yok\" dedi.

\"TÜRK EKONOMİSİYLE İLGİLİ BİR PANİK HAVASININ OLMADIĞINI ÖZELLİKLE İFADE ETMEK İSTİYORUM\"

Kalın, \"Türk ekonomisi, uluslararası yatırımcılara güven veren bir ekonomi olmaya devam etmektedir. Bildiğiniz gibi ikinci çeyrek büyümemiz de 5,2 oranında geldi. Bu da Türk ekonomisin bütün bu zorluklara, olumsuz etkilere rağmen büyümeye devam ettiğini gösteriyor. Önümüzdeki günlerde alacağı tedbirler, temaslar da devam edecek. BM Genel Kurulu münasebetiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın bir New York Amerika ziyareti olacak. Orada da yatırımcılarla bir takım görüşmeleri olacak. Türk ekonomisiyle ilgili bir panik havasının olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum. Türbülans gibi görünen dönemin de kısa sürede aşılacağından biz eminiz.\" dedi.

\"YENİ EĞİTİM DÖNEMİYLE İLGİLİ GEREKLİ BÜTÜN TEDBİRLER ALINDI\"

\"Bildiğiniz gibi hafta başında yeni eğitim yılı başlıyor. Milli Eğitim Bakanımızın sunumu oldu\" diye konuşmasını sürdüren İbrahim Kalın, \"Yeni dönemle ilgili alınan tedbirler takdim edildi. Güvenlik noktasında, bütün öğrencilerimizin huzur içinde yeni eğitim yılına başlaması için Milli Eğitim Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığımız arasında görevlendirme yapıldı. Gerekli bütün tedbirler alındı. Bu uygulamaları da hep birlikte göreceğiz. Pazartesi yeni güvenlik önlemlerini göreceğiz. Bunun yanında yine Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız arasında 60 bin temizlik, 20 bin de sivil güvenlik görevlisinin görevlendirilmesiyle ilgili çalışma başlatıldı\" dedi.

\"BİZİM DE BEKLEMEDİĞİMİZ BİR BİÇİMDE MÜZAKERE KISMI CANLI YAYINLANDI\"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, \"Önemli bir konumuz da cumhurbaşkanımızın son dönemdeki yurt dışı temasları oldu. Geçen Cuma günü Tahran’daydık. Orada yapılan görüşmeleri canlı yayından hepiniz de izlediniz. Açıkçası bizim de beklemediğimiz bir biçimde müzakere kısmı canlı yayınlandı. Bu da hayra vesile oldu. Cumhurbaşkanımızın insani duyarlılık noktasında, İdlib’e yönelik saldırının önlenmesi için nasıl gayret içinde olduğunu bütün dünya da görmüş oldu. Tahran zirvesinden sonra bile geçtiğimiz günler içerisinde dün ve bugün, bir takım saldırıların devam etmekte olduğunu görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın çok açık net çağrıları oldu. Cumhurbaşkanımızın bugün yazısında da ifade ettiği gibi bu konuda sadece Türkiye’nin çaba göstermesi yeterli değildir. Dünya kamuoyunun da elini taşın altına koyması gerekiyor. İdlib’e yönelik saldırı, devam eden siyasi süreçleri dinamitleyecektir. Yüz binlerce insanın Türkiye’ye doğru göç etmesine sebep olacaktır. Zaten milyonlarca mülteciyi Türkiye’de barındırdığımız dönemde yeni bir göç dalgasının Türkiye’ye dönük gerçekleşmesi başka komplikasyonları ortaya çıkaracaktır. Buradan Avrupa’ya başka ülkelere de sıçrayacaktır. Burada bir noktanın altını çizmek istiyorum. Zaman zaman Batılı ülkelerin ‘Esed rejimi İdlib’de kimyasal silah kullanırsa müdahalede bulunuruz’ açıklamalarının yetersiz ve tutarsız olduğunu ifade etmeliyiz. Şu ana kadar Suriye savaşında öldürülen yüz binlerce insanın yüzde 99’undan fazlası konvansiyonel silahlarla öldürüldü. ‘Kimyasal silah kullanırsa müdahale ederiz’ demek \'konvansiyonel silahlarla saldırmaya, şu andaki katliamları yapmaya devam edebilirsiniz\' demektir. Burada bütün silahlarla öldürmelerin tamamen durdurulmasına yönelik çağrıların yapılması, Esed rejimine yönelik bir takım başka girişimlerin devreye sokulması gerekiyor. Bu hususun altını özellikle çizmek istiyorum.\" dedi.

Gazetecilerin \"Başta MHP olmak üzere muhalefet partileri emeklilikte yaşa takılanların sorununu çözmek için Meclis’e yasa teklifi verdi. Hükümet olarak olaya nasıl bakıyorsunuz? MHP’ye destek verecek misiniz?\" şeklindeki sorusuna Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, \"Bu konu bugün gündeme gelmedi. Şu anda hükümetin gündeminde bu konu yok. Teklif geldiğinde Ekim ayında bakılır. Ama bunun maliyeye üreteceği maliyeti de dikkate almak durumundayız. Bugün bu konu gündeme gelmedi, yarın da gündemimizde yok\" diye yanıt verdi.

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