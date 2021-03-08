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Dünya

İbrahim Kalın'dan Türkiye ile Arap ülkeleri ilişkilerinde "yeni bir sayfa" mesajı

08 Mart 2021 10:06

T24 Dış Haberler

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin Arap ülkeleriyle son yıllarda bozulan ilişkilerini toparlamak için adımlar atacağına dair sinyaller verdi. 

Bloomberg'e konuşan Kalın, Mısır ve diğer körfez ülkeleriyle ikili ilişkilerde ''yeni bir sayfa açılabileceğini'' söyleyerek bunun bölgesel istikrarın sağlanmasında önemli rol oynayacağını düşündüğünü söyledi.

Bloomberg, Kalın'ın açıklamalarının Washington ve Suudi Arabistan'ın dış politikalarında kapsamlı değişikliğe gideceklerini belirttikleri zamanlarda yapıldığına dikkat çekti.

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Türkiye ve Mısır, Libya İç Savaşı'nda karşıt taraflara destek vermiş ve Ankara-Kahire hattında gerilim sıkça üst noktalara varmıştı. Ayrıca, Ankara, Abdülfettah El-Sisi'yi iktidara getiren ve Muhammed Mursi'yi deviren askeri darbeye karşı durmuştu. 

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