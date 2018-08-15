İbrahim Kalın: Dalgalanmanın Türkiye'nin ekonomisi ile ilgisi yok (3)

\"YERLİ PARALAR BAŞKA PARA BİRİMLERİ İLE TİCARET YAPILMASI KONUSU BAZI ÜLKELERİN GÜNDEMİNDE\"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Milli paralarla ticaret yapılmasına ilişkin bir soru üzerine, \"Milli paralarla ticaret yapılması konusu Cumhurbaşkanımızın bir süredir gündemde tuttuğu konu. Bu sadece Türkiye\'den gelen bir talep değil giderek Doları tehdit unsuru olarak kullanmak isteyenlere tepki olarak bu arayışın giderek somut hale gelmeye başladığını görüyoruz. Yani bu dolarizasyon baskısından kurtulmak için farklı para birimleri, yerli paralar başka para birimleri ile ticaret yapılması konusu bazı ülkelerin gündeminde. Bu konuda son derece olumlu düşünüyoruz. Bu konuda çalışmalar devam edecek\" açıklamasında bulundu.

MÜNBİÇ EYLEM PLANI

Münbiç Eylem Planına ilişkin Kalın, \"Şu anda Münbiç Eylem Planı hayata geçiriliyor şu anda uygulanmaya devam ediyor. Türk ve Amerikan askerleri birbirinden bağımsız olarak devriyelerini yapıyorlar. Planlanan çerçevede olumlu neticeler alınmaya başladı. Münbiç ve civarında PYD/YPG unsurlarının çekilmeye başladı. Beklentimiz bu plan çerçevesinde PYD/YPG unsurlarının tamamının Fırat\'ın doğusuna çekilmesi\" ifadelerini kullandı.

ABD İLE RAHİP BRUNSON GERİLİMİ

ABD ile olan Rahip Brunson gerilimine ilişkin Kalın, \"Bir hayal kırıklığından bahsedeceksek, Türkiye\'nin kendi ulusal çıkarları çerçevesinde yaşadığı derin hayal kırıklığını ifade edelim. Onlar bir papaz için bu ilişkileri adeta tamamen yıkma noktasına gelirken, Türkiye gibi bir ülkeyi kaybetme noktasına getirirken, Türkiye\'nin meşru ve acil iki temel ulusal güvenlik meselesinde Amerikan yönetimlerinin, ne de Obama ne Trump yönetiminin şu ana kadar somut bir adım attığını görmedik. PKK ve FETÖ\'yu kast ediyorum. PKK ile ilgili bize yıllardır, \'PKK ile mücadelede Türkiye\'nin yanındayız. Anlık istihbarat paylaşımı yapacağız, yapıyoruz\' gibi şeyler söylendi ama somut olarak bunların sahada gerçekten yapılıp yapılmadığına baktığımızda bizi tatmin edici düzeyde bir işbirliğinin ortaya konmadığını maalesef görmekteyiz. \'Türkiye\'de bir yargı süreci var buna saygılı olun\' dedik. Meselenin çözümü için de biz yapıcı bir irade ortaya koyuyoruz. Türkiye\'nin taleplerini tamamen göz ardı edip sadece Amerika perspektifinden bakan birileri de Türkiye\'yi günah keçisi yapmaya çalışıyorlar. Barış ve çözümden yana olmayanın Türkiye\'ymiş gibi algı oluşturulamaya çalışılıyor. Biz böyle bir gerilimden, savaştan ilişkileri koparmaktan yana değiliz. Ama Türkiye\'ye dönük bu tür, egemenliğine, yargı bağımsızlığına dönük bir müdahale saygısızlık olduğunda Türkiye tabii gereken tepkiyi verir\" açıklamasında bulundu.

\"HAKAN ATİLLA SON DERECE HAKSIZ BİR ŞEKİLDE YARGILANDI\"

Kalın, \"Halkbank davası sürüyor. Haksız bir şekilde bir kamu bankamızın itibarı zedeleniyor. Genel müdür yardımcısı Hakan Atilla son derece haksız bir şekilde yargılandı ve cezaya çarptırıldı. Süreç devam ediyor. Büyükelçimiz de bu hususları sayın Bolton\'a aktardı. Bu konudaki pozisyonumuz son derece net. Amerika tarafından yapıcı irade ortaya konursa müzakereleri, görüşmeleri devam ettiririz. Diplomatik yollardan çözüm için gerekli adımları atacak iradeyi mutlaka gösteririz\" diye konuştu.

TRUMP\'LA PLANLANAN BİR GÖRÜŞME YOK

Kalın, Trump\'la planlanan bir görüşmenin olmadığını da belirtti.

\"TÜRKİYE BU KRİZİ FIRSATA DÖNÜŞTÜRMEK ÜZERE\"

Kalın, \"Şu anda Türkiye bu krizi fırsata dönüştürmek üzere, bu yönde atılan adımlar da bu krizin fırsata dönüşeceğinin işaretlerini zaten veriyor\" dedi.

Görüntü dökümü

-Kalın\'ın açıklaması

-Detaylar

Hakime TORUN /ANKARA (DHA)

