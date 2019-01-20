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İbrahim Kalın: Çözüm üretmeyen uluslararası sistem, barbarlığın modern yüzüdür

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Libya açıklarında bir göçmen botunun batması sonucu 117 kişi hayatını kaybettiğini belirterek, "Bu bitmeyen dram karşısında sessiz kalan ve çözüm üretmeyen uluslararası sistem, barbarlığın modern yüzüdür" dedi

20 Ocak 2019 13:25

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Libya açıklarında bir göçmen botunun batması sonucu 117 kişi hayatını kaybettiğini belirterek, \"Bu bitmeyen dram karşısında sessiz kalan ve çözüm üretmeyen uluslararası sistem, barbarlığın modern yüzüdür\" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamasında, şu ifadelere yer verdi: \"Libya açıklarında bir göçmen botunun batması sonucu 117 kişi hayatını kaybetti. Ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Bu bitmeyen dram karşısında sessiz kalan ve çözüm üretmeyen uluslararası sistem, barbarlığın modern yüzüdür\" 

Haber: ANKARA-DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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