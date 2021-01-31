İbrahim Kalın: Biden yönetimiyle birlikte ABD ile ilişkilerde yeni fırsatların ortaya çıkacağına inanıyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yunanistan ile başlatılan istikşafi görüşmeler ve ABD-Türkiye ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

TÜGVA Kahramanmaraş İl Temsilciliği'nin gerçekleştirdiği Kahramanmaraş Diplomasi Okulu etkinliğine katılan Kalın, Türkiye'nin diplomasi birikimini bölgesel ve küresel meselelerin, krizlerin çözümünde her zaman etkin kullandığını dile getirdi. Yunanistan'la başlatılan istikşafi görüşmelere ilişkin Kalın şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliği sayesinde 5 yıl sonra yeniden başlamış oldu. Bu, önemli bir adımdır. Hem komşumuz Yunanistan'la ilişkilerimiz hem Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz hem de Ege-Doğu Akdeniz dengeleri açısından önemli bir adımdır ve biz bu sürece yapıcı bir şekilde katkı vermeye bundan sonra da devam edeceğiz."

"ABD ile ilişkilerde yeni imkan ve fırsatların ortaya çıkacağına inanıyoruz"

ABD Başkanı Joe Biden döneminde ABD-Türkiye ilişkilerinin nasıl olacağına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kalın, "Biden yönetiminin işbaşına gelmesiyle Türk Amerikan ilişkilerinde yeni imkan ve fırsatların ortaya çıkacağına inanıyoruz. Bunları hayata geçirmek için mevkidaşlarımızla temaslarımızı kurmaya başladık" dedi.