İbrahim Kalın, Beyaz Saray'da ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Beyaz Saray'da görüştü.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili ilişkiler, Covid-19 salgını ve küresel iklim değişikliğinin yanı sıra Afganistan, Suriye, Irak, Libya, Kıbrıs, Dağlık Karabağ, Doğu Akdeniz ve diğer bölgesel gelişmeler ele alındı.

Türkiye-ABD ilişkilerinin stratejik öneminin bir kez daha belirtildiği görüşmede, ekonomik iş birliğini artırmak için atılması gereken adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. İki ülke ticaret hacminin hedeflenen 100 milyar dolara ulaşması için gerekli mekanizmaların harekete geçirilmesi ve karşılıklı üst düzey ziyaretlerin arttırılması üzerinde duruldu.

Afganistan'da oluşabilecek yeni insani krizlerin önlenmesi ve ülkeye insani yardımların bir an önce ulaşması için uluslararası iş birliğinin kritik önemde olduğu vurgulandı. Türkiye ve ABD'nin Afganistan konusunda yakın temasının devam edeceği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta yaptığı bir konuşmada "Türkiye ve ABD ortak çıkarlara dayanan iki dost ve müttefik ülkedir" demişti. Salı günü de New York'ta iki ülkenin dışişleri bakanları Mevlüt Çavuşoğlu ve Antony Blinken bir araya gelmişti.