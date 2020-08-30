İbrahim Kalın: Avrupa'nın ortasında Kur'an-ı Kerim yakıyorlar; modern barbarlar ilkellikte sınır tanımıyor

İsveç'te aşırı sağcı bir grubun Kur'an-ı Kerim'i yakma provokasyonuna tepki gösteren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Avrupa'nın ortasında Kur'an-ı Kerim yakıyorlar. Sonra da aklın, bilimin, özgürlüğün, adaletin savunucusu olduklarını iddia ediyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma eylemine tepki gösterdi.

Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa'nın ortasında Kur'an-ı Kerim yakıyorlar. Sonra da aklın, bilimin, özgürlüğün, adaletin savunucusu olduklarını iddia ediyorlar. Kendileri gibi olmayan herkesi akılsız, gerici, özgürlük düşmanı olarak yaftalıyorlar. Modern barbarlar ilkellikte sınır tanımıyor" ifadelerini kullandı.

Ankara da olaya tepki göstermiş, Dışişleri Bakanlığı "Danimarka'dan İsveç'in Malmö kentine gelen İslam düşmanı ırkçı bir sözde siyasetçi ile yandaşlarının Kuran-ı Kerim’e yönelik çirkin tahriklerini en ağır şekilde kınıyoruz" açıklamasını yapmıştı.