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İBRAHİM KALIN, ABD ULUSAL GÜVENLİK DANIŞMANI MCMASTER İLE GÖRÜŞTÜ 

  Gülseli KENARLI / İstanbul DHA Türkiye Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, 10-11 Şubat 2018 tarihlerinde İstanbul'u ziyaret eden Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H

11 Şubat 2018 16:39

 

Gülseli KENARLI / İstanbul DHA
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, 10-11 Şubat 2018 tarihlerinde İstanbul\'u ziyaret eden Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. McMaster ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, Türkiye ve ABD\'nin uzun vadeli stratejik ortaklık ilişkileri teyit edilmiş ve iki ülkenin öncelik ve hassasiyetleri ele alındı. Görüşmede ayrıca, Türkiye ve ABD arasındaki ilişkiler, ortak stratejik sınamalar ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. İkili ilişkileri olumsuz etkileyen konular detaylı bir biçimde ele alındığı ve terörizmin her çeşidiyle ortak mücadelenin geliştirilmesinin yollarının arandığı ifade edildi.
 

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