İbrahim Kahveci'den muhalefete: Kendi evladının geleceğini, 3-5 Hazine garantili müteahhide satan bir yönetimi destekleyen babaya ne anlatabilirsiniz?

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, yap-işlet-devret projelerinin maliyeti ve verilen gelir garantilerinin toplam miktarına ilişkin olarak "Ek kıyaklar ve döviz bazında artışlarla bu tutar 200 milyar dolara çok rahat ulaşacaktır" diyerek "Kendi öz be öz evladının geleceğini, parlak hayatını 3-5 Hazine garantili müteahhide satan bir yönetimi destekleyen babaya ne anlatabilirsiniz?" diye sordu.

"Tarlada maliyet arttı; ürün fiyatları rafta ateş pahası. Toplum açlık-sefalet-yoksulluk içinde ama Hazine Müteahhitleri para üstüne para kesiyor" diyen Kahveci şöyle devam etti:

"Muhalefet bu işin neresinde? Açıklayalım... Oy dağılımı ve değişimine bakıyoruz. 1-kırsalda ve 2- ileri yaş grubu ile 3- alt eğitim kesiminde iktidarın onayı çok yüksek.

Şehirlerde, kadınlarda, gençlerde ve üst eğitim grubunda ise değişim çok daha sert.

Seçimlerde bu kesimler ülkenin geleceğine karar verecek.

Seçmenin önemli bir kısmı çektiği acının nedeninin bile bilemiyor.

Acı çekiyor ve acı çektiren nedeni de alkışlıyor. Bugün emekli maaşı neden 2.500 lira? Bir nedeni de kasada para olmamasından.

Emekliye 2.500 lira maaşı yeterli bulan iktidar, müteahhide bir kalemde 3,2 milyar dolar kıyak çekebiliyor. Peki bu gücü nereden alıyor?

İşte sorun da orası: Aynı emekli yönetimin savurganlığına, müteahhitlere para dağıtılmasına ses çıkarmadığı gibi alkışlıyor.

Şimdi sorumuzu soralım: Siz bu topluma nasıl bir gelecek kurabilirsiniz? Muhalefet bunu nasıl yapabilir?"

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