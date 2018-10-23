İbrahim Kaboğlu'nun yargılandığı davada yetkisizlik kararı verildi

“Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisine imza atan CHP İstanbul Milletvekili, Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, “Terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıya yargılandığı davada yetkisizlik kararı verildi. Kaboğlu’nun milletvekili seçilmesi nedeniyle dosya Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilecek.

İstanbul 36’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde 3’ncü celsesi görülen duruşmaya, CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu katılmazken; avukatları hazır bulundu. Kaboğlu’nun avukatı Arzu Becerik, müvekkilinin 27’nci dönem milletvekili seçildiğini ifade ederek CMK’nin 223/8’inci maddesi ve Anayasa’nın 83’üncü maddesi uyarınca durma kararı verilmesini talep etti.

Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi

Savcı Hasan Adalı ise Kaboğlu’nun milletvekili olarak görevinin devam ettiğini belirterek, milletvekili hakkında kovuşturma ve soruşturma yapma yetkisinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu yer mahkemesine ait olduğundan yetkisizlik kararıyla dosyanın Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti de milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yetkisinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’ne ait olduğu kanaatiyle yetkisizlik kararı verdi. Dosya, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilecek.

Savcı 7 yıl 6 aya kadar hapis istemişti

Bir önceki celsede esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı Hasan Adalı, İbrahim Kaboğlu’na “PKK silahlı terör örgütünün şiddet içeren yöntemlerini meşru gösterecek şekilde propagandasını yaptığını” iddia ederek “Silahlı terör örgütünün basın yoluyla propagandasını yapmak” suçundan 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası verilmesini istemişti.