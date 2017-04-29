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Yaşam

İbrahim Erkal'ın tedavisi ailenin istediği üzerine devlet hastanesinde sürecek

Erkal, 12 Nisan'da evinin otoparkında baygın halde bulunmuş, hastaneye kaldırılmıştı

29 Nisan 2017 16:59

Geçtiğimiz 12 Nisan'da evinin otoparkında baygın halde bulunan ve hastaneye kaldıırılan İbrahim Erkal'ın tedavisine, ailesinin isteği üzerine Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam edilecek.

Erkal, ileri tetkik ve tedavilerinin yapılabilmesi amacıyla bu sabah saatlerinde bulunduğu özel hastaneden alınarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. 

Nakil sonrasında yapılan ilk değerlendirmesinde bilincinin kapalı, tansiyon ve nabız gibi hayati fonksiyonlarının düzensiz olduğu tespit edildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre sanatçının sağlık durumu sonucu medikal tedavisinin yoğun bakım şartlarında sürdürülmesine karar verilirken, şu an için ek bir cerrahi girişim planlamasının bulunmadığı ve Erkal'ın yakınlarının da konuya ilişkin bilgilendirildiği öğrenildi. 

İbrahim Erkal, 12 Nisan'da evinin otoparkında baygın halde bulunmuş, önce bir kamu hastanesine, ardından da bir özel hastaneye götürülmüştü. Yapılan tetkiklerinde ciddi bir beyin kanamasının olduğu tespit edilen ve bunun üzerine ameliyatta alınan Erkal'ın tedavisi, yoğun bakım şartlarında gerçekleştirilmişti.

ETİKETLER

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