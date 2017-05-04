İbrahim Erkal'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Evinin otoparkında baygın halde bulunan ve beyin kanaması ön tanısıyla hastaneye kaldırılan şarkıcı İbrahim Erkal'ın, sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Erkal'ın tedavisinin gerçekleştirildiği Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Yöneticisi Doç. Dr. Necdet Sağlam, yaptığı açıklamada, yapılan tedavi sonucunda sanatçının kan değerlerinde olumlu yönde düzelmeler olduğunu söyledi.



Ancak Erkal'ın hayati fonksiyonlarında düzelme görülmediğini aktaran Sağlam, şunları kaydetti:



"Hastamızda, beynin hayati fonksiyonları açısından da düzelme görülmedi. Ancak kalbin çalışmasıyla ilgili düzensizlikler, ilaç ve solunum desteğiyle kontrol altında tutuluyor. Hastamızın yoğun bakım şartlarında yaşamsal destek tedavisine devam ediliyor."