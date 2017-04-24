İbrahim Erkal'ın sağlık durumu hakkında yeni açıklama

Maltepe Başıbüyük’teki evinin otoparkında baygın halde bulunup ameliyata alınan ve beyin kanaması geçirdiği anlaşılan türkücü İbrahim Erkal'ın sağlık durumuna ilişkin tedavi gördüğü hastaneden yeni bir açıklama geldi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre açıklamada, "Beyin kanaması ön tanısı ile 12 Nisan Salı gününden bu yana Liv Hospital'da tedavisi devam eden ve yoğun bakımda uyutulan Değerli Sanatçı İbrahim Erkal'ın bugüne ait bulguları değerlendirildiğinde beyin ödemi ve hayati tehlikesinin sürdüğü izlenmiştir" denildi.

"Sadece uyutuluyor"

Kardeşi Abdullah Erkal da, İbrahim Erkal'ın sağlık durumuyla iligili şu açıklamayı yaptı:

''Ağabeyim şu an yoğun bakımda uyutuluyor, Türkiye halkından dua bekliyoruz… Şu anda sadece bunları demekle yetiniyorum. İkinci bir ameliyat bilgisi gelmedi. Sadece uyutuluyor! Beynindeki ödemde, ne bir ilerleme ne de bir gerileme olduğu yönünde haber verildi. Tüm Türkiye'den dua bekliyoruz.''

Dosyayı cinayet masası devralmıştı

İbrahim Erkal'la ilgili soruşturma dosyasını, İstanbul Cinayet Masası devraldı. Erkal'ın beyin kanaması geçirdiği ve baygın halde bulunduğu otoparkta yer alan güvenlik kamera kayıtlarını toplayan polisler, görüntüleri tek tek inceledi. Ancak ilk tespitlerine göre; olayın meydana geldiği noktayı gören kamera yok. Soruşturmayı devralan İstanbul Cinayet Masası tarafından yapılan ilk incelemeler kapsamında giriş ve çıkışları kameralar tarafından kaydedilen olaya ilişkin şarkıcı Erkal'ın saldırıya uğradığına yönelik herhangi bir ipucu veya belirti bulunamadı. İddialara göre; Erkal'ın başının arkasında bir yırtık vardı. Erkal'ın gözlüğü olaydan sonra baygın halde bulunduğunda yanı başında yerdeydi. Soruşturma kapsamında detaylı inceleme sürüyor.



