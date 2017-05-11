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İbrahim Erkal'ın ailesi organ bağışı teklifini reddetti

"Sağlık Bakanı Recap Akdağ da aileyi üç kez aradı"

11 Mayıs 2017 15:10

Ünlü sanatçı İbrahim Erkal'ın beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından doktorları organlarının bağışlanıp bağışlanmayacağını sordu. Ailesi kesin bir dille reddetti.

Beyin ölümü gerçekleşen ve hâlâ yaşam destek ünitesine bağlı olan İbrahim Erkal'ın ailesi, "Organ bağışı yapmak ister misiniz?" diye soran doktorlara net cevap verdi: "Kesinlikle düşünmüyoruz"

Organları çalışıyor

Evinin otoparkında baygın halde bulunan ve yaklaşık bir aydır yoğun bakımda tedavi altında olan İbrahim Erkal'ın beyin ölümü gerçekleşti. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'inde tedavi görmekte olan usta sanatçının doktorlarının "Beyin ölümü gerçekleşti ancak diğer organları hâlâ çalışıyor" açıklaması ise akıllara "Erkal'ın organları acaba bağışlanacak mı?" sorusunu getirdi.

Aile kesinlikle istemedi

Erkal'ın tedavi sürecinin başından bu yana her zaman yanında olan Maltepe Erzurumlular Vakfı Başkanı Süha Dengizek'in açıklamaları soru işaretlerini ortadan kaldırdı. Dengizek, "İbrahim kardeşimizin beyin ölümü gerçekleşti. Hastanenin başhekimi aile ile organ bağışı için görüştü. Aile kesinlikle kabul etmedi. Sağlık Bakanı Recep Akdağ da aileyi üç kez aradı. Sevenleri ve ailesi bir an olsun hastaneden ayrılmadı" diye konuştu. 

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