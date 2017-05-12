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Yaşam

İbrahim Erkal yarın toprağa verilecek

Erkal, yarın öğle vakti Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisinde düzenlenecek cenaze namazının ardından toprağa verilecek

12 Mayıs 2017 20:03

Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yaşamını yitiren şarkıcı İbrahim Erkal için taziyeler, Maltepe'de Erzurumlular Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Genel Merkezinde kabul ediliyor.

Erzurumlular Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Başkanı Suha Dengizek,şöyle konuştu:

"İbrahim Erkal'ı kaybettik, Türkiye'nin başı sağolsun. Erzurumluların başı sağolsun. Ben Erkal gibi memleket sevdalısı tanımadım. Ben Erzurumlular vakfı başkanıyım ama Erkal gibi memleket sevdalısı olamam. 15 Temmuz tarihinde beraberdik. Erzurumun yetiştirdiği ender insandır. İsmini gençler yaşatacak. Vakfımızın ismini İbrahim Erkal Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Vakfı ve burayı İbrahim Erkal Kültür ve Sanat Merkezi olarak değiştirdik. Rabbim ailesine ve sevenlerine yardımcısı olsun.''

Erkal için yarın öğle vakti Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisinde cenaze töreni düzenlenecek, ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

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