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Dünya

İbrahim Doğuş İngiltere’deki işletmeleri desteklemeye devam ediyor

İstanbul, 18 Ağustos (DHA) - İngiliz hükümeti  ile küçük ve orta ölçekli işletmeler arasında köprü görevini üstlenen organizasyon ‘SME 4 Labours’un Kurucu Başkanı İbrahim Doğuş, İşçi Sendikaları Kongresi (Trade Union Congress) Genel Sekreteri Frances O’Gr

19 Ağustos 2017 01:25

İstanbul, 18 Ağustos (DHA) - İngiliz hükümeti  ile küçük ve orta ölçekli işletmeler arasında köprü görevini üstlenen organizasyon ‘SME 4 Labours’un Kurucu Başkanı İbrahim Doğuş, İşçi Sendikaları Kongresi (Trade Union Congress) Genel Sekreteri Frances O’Grady ile bir araya geldi, işletmelerin sorunlarını konuştu.
İbrahim Doğuş yönetiminde İngiltere’deki İşçi Partili küçük ve orta ölçekli işletmeleri çatısı altında toplayan kuruluş ‘SME 4 Labour’ çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. ‘SME 4 Labour’,  işletmelere destek olmak ve sorunlarını konuşmak üzere düzenlediği gecede bu kez İşçi Sendikaları Kongresi Genel Sekreteri Frances O’Grady’yi ağırladı. İbrahim Doğuş, ‘SME 4 Labour’ adına, İşçi Partili milletvekilleri Yvette Cooper, Seema Malhotra ve Tracy Brabin ile İngiltere’de bulunan çok sayıda Türk işletmeyi de ilgilendiren sorunları dile getirdi. Konu ile yakından ilgilenen O’Grady, bundan sonraki dönemde TUC’nin ‘SME 4 Labour’ ile görüş alışverişi içinde olacağını, işletmelerin beklentileri ve ihtiyaçlarını takip edeceklerini ve gereken konulara destek olmaktan çekinmeyeceklerini açıkladı.

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