İbrahim Akın Fener yolunda



Önümüzdeki sezonun planlamalarını yapan Fenerbahçeli yöneticilerin, İstanbul Büyükşehir Belediye´nin forveti İbrahim Akın´a el attığı belirlendi.



2008/09 sezonunun bitimine daha 3 hafta olmasına karşın, bir süredir önümüzdeki sezonun planlamalarını yapan Fenerbahçeli yöneticilerin, Ankarasporlu Özer ve Bursasporlu Sercan’dan sonra şimdi de İstanbul Büyükşehir Belediye’nin forveti İbrahim Akın’a el attığı belirlendi. Altay’da yıldızı parladıktan sonra Beşiktaş’a transfer olan ancak beklentileri karşılayamayınca Belediye’ye satılan genç futbolcuyu kanca atan Sarı-Lacivertliler’in, bu transferi hemen hemen bitirdiği öğrenildi. Bir yıllık daha sözleşmesi bulunan İbrahim için Belediye’ye Kerim Zengin’in bonservisi ve 1 milyon Euro verilecek.



