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Spor

İbra paniği

Beşiktaş'ta, kongre üyelerinin önemli bir bölümünün pazar günkü mali kongrede yönetimi ibra etmeyeceği iddia ediliyor

13 Şubat 2009 02:00



Önceki gün görkemli bir törenle Fulya Süleyman Seba Kompleksi'ni açan Beşiktaş'ta, kongre üyelerinin önemli bir bölümünün pazar günkü mali kongrede yönetimi ibra etmeyeceği iddiaları korku yarattı ..

Beşiktaş Yönetimi, Fulya Süleyman Seba Kompleksi'nin açılışındaki şovun ardından tedirgin bir bekleyişe girdi. Çünkü Yıldırım Demirören yönetiminin icraatlarından ve 4 yıllık mali tasarruflarından memnun olmayan kongre üyeleri, pazar günü kongredeki ibra oylamasında olumsuz oy kullanmaya hazırlanıyor. 

Fulya Süleyman Seba Kompleksi açıldı

Sabah gazetesinin haberine göre; mevcut yönetimin kulübü felakete götürdüğünü savunan üyelerin sayısının ise 750'ye ulaştığı bildirildi. Fulya'nın Mali Kongre'de ibrayı teşvik etmesi planlanırken bazı üyeler tam tersi görüşte. Bunlar "Projenin % 67'sinin Beşiktaş'ın olduğu söylendi. O zaman, ek katlarda da bu oran tutturulmalı" diyor.

ANADOLU'YA ÇAĞRI

Üyeler, uzun süredir bu konuda çalışmalar yaparken, yönetim de Levent Erdoğan aracılığı ile yaklaşık 2 aydır bunun önüne geçmenin yollarını arıyor. Erdoğan bu süre içinde üyelerle birebir ya da toplu olarak görüşmeler yaptı. Fulya'nın açılış tarihi de kongre öncesine getirilerek üyeler üzerinde olumlu izlenim bırakılmaya çalışıldı. Son olarak Levent Erdoğan, Anadolu'daki derneklere haber yollayıp, tüm üyeleri genel kurula davet etti; masraflarının karşılanacağını iletti.

GÜVENLİK İÇİN BAŞVURU

Bir önceki kongrede 45 kişi yönetimi ibra etmemiş, 20 kişi bunu karar defterine yazdırmış, 5 kişi de olayı yargıya taşımıştı. Aynı durumun daha büyüğü pazar günü gerçekleşebilir. Bazı üyeler, İstanbul Valiliği'ne bir dilekçe yazarak genel kurul toplantısında yaşanabilecek gerginliklere karşı ekstra önlem alınmasını talep etti.

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