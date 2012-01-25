İbo'dan Erol Köse'ye ağır sözler

T24

EROL KÖSE'YE NOT:





Kamuoyunca bilindiği üzere Erol Köse isimli şahıs, benimle ilgili yazılı ve görsel basında gerçek dışı bazı açıklamalar yaparak gündem oluşturmaya çalışmaktadır. Erol Köse Prodüksiyon A.Ş. ile yapmış olduğum sözleşmeler doğrultusunda 2 albüm yapılmış ve piyasaya arz edilmiştir ve bununla beraber tarafımda üstlenilen bütün maddeler eksiksiz yerine getirilmiştir. Erol Köse Prodüksiyon'dan son yaptığım kasetin çıkmasından sonra, Haksız Rekabet Kurulu tarafından konan 1 yıllık sürenin dolmasına 16 gün kala kendi şirketim olan İdo Bay'dan kaset çıkartmamı fırsat bilen Komedi Ses Görüntü Hizmetleri ve Org. Tic. Ltd. Şti. gizli ortağı Erol Köse ( neden gizli ortak olduğunu sonra açıklayacağım. O anladı) bu durumdan pay çıkartıp tazminat davası açmıştır. Bunun akabinde de Komedi Ses isimli şirket adına hareket eden kişiler icra takibi başlatıp ev ve arabalara öngörülen tutarın çok çok üstünde usulsüz haciz koymuşlardır. Ve bununla da yetinmeyen Erol Köse kötü niyetini belli ederek, ben vurulduktan sonra da tahsil işlemini bekletme ya da erteleme gereği duymadan, ben hastanedeyken tahsilat işlemlerine devam etmiştir. Buna rağmen adalet ve hukuk sistemimize güvenen biri olarak, temyize gitmeme rağmen o şahısla muhattab olmamak adına, gerekli tazminatı ödeyip, hacizleri kaldırıp öyle temyize gittim. O şahsın ödenen paralardan, tarihlerden, ve hacizlerin kalktığından haberi olmasına rağmen bilmiyormuş gibi davranması zaten karakterini gösteriyor. Kaldı ki senelerce ekmeğimi yemiş biri olarak yediği kaba pislemekten çekinmeyen bu şahıs, benim ticari hayatımı da ağzına alıp ileri geri konuşarak, ticari hayatımı da zedelemeye çalışmaktadır. Ticari hayatımda devam eden davalar haricinde kimseye borcum yoktur.!!!!! Belgeli ve delillidir!!! Kaldı ki ticaret yapan biri olarak bunun hesabını da ipsiz sapsız birine verecek değilim!!! Ama o şahısa hem ticari hem de tedavi sürecimiz ilgili yaptığı yazılı ve sözlü açıklamalarının hesabını mahkeme kanalı ile soracağımı da belirtmek isterim.....Ben 30-35 yıllık sanat hayatımda kimsenin aklıyla hareket etmedim, etmemde! Yanımdakilere laf söyleyen sen, acaba onların attıkları tırnak olabilir misin??? Kaldı ki hiç merak etme benim adamlığım senin gibi 5000 tanesini, param ve servetim de senin gibi 500 tanesini satın alır. Eğer merak ettiğin oysa.... Benim akıl sağlığım gayet yerinde ama şu benim hakkımda yazdıklarına bakınca, senin akıl sağlığından ben şüphe ettim ve hangi kafayla yazdığını da anlamadım ama normal kafayla yazmadığın kesin. Benden sana bir abi tavsiyesi, bence git en yakınındaki RUH ve SİNİR HASTALIKLARI Hastanesinde acil tedavi ol!!!! Hatta bence seni tedavi etmek için rahmetli Ordinaryus Prof. Mazhar Osman gibi bir psikiyatr lazım çünkü senin durumun çok vahim!!!! Haa bu arada, senin acizlik dediğin ağlamak, içinde kalp taşıyan, insanı vasıfları bulunan, özü sözü bir adamlar için insanı bir duygudur. Ama tabii senin bunları anlaman çok zor. Hep derim' kim ne yaparsa sütüne göre yapar.' Senin de sütün bozuk!!!