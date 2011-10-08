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İbo'dan bebek müjdesi bekliyor

Ebru Yaşar, sürpriz şekilde nikâh masasına oturan İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız’dan bebek müjdesi bekliyor

08 Ekim 2011 03:00



T24- Ebru Yaşar, sürpriz şekilde nikâh masasına oturan İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız’dan bebek müjdesi bekliyor: “Evlendiklerine göre çocuk da yaparlar. Oğulları olursa adı ‘Son İmparator’ olsun.”



Hürriyet'in haberine göre, şarkıcı Ebru Yaşar, Günay Restoran’daki sahne programında giyeceği kıyafetin provası için önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Kendisini görüntüleyen muhabirlerle sohbet eden Yaşar, eski patronu İbrahim Tatlıses’in Ayşegül Yıldız’la sürpriz evliliği hakkında konuştu.


Evliliğe sevindiğini belirten şarkıcı, “Ayşegül’ü severim. Ben İdobay Müzik’le çalışırken de o İbrahim Bey’in yanındaydı. Ona her zaman yardımcı olurdu. Evlenmeleri bence çok doğru oldu” dedi. Çiftten bebek müjdesi bekleyen Yaşar, İtalyan yönetmen Bernardo Bertolucci’nin efsane filmi “Son İmparator”a da atıfta bulunarak “Evlendiklerine göre çocuk da yaparlar. Oğulları olursa adı ‘Son İmparator’ olsun” diye konuştu.


9 Oscar’lı başyapıt


1987 yapımı “Son İmparator”, Çin hanedanı Qing’in son hakanı Pu Yi’nin yaşam öyküsünü konu alıyor. Bernardo Bertolucci’nin yazıp yönettiği, 9 dalda Oscar kazanan yapım, aynı zamanda Çin hükümeti tarafından Yasak Şehir’de çekilmesine izin verilen ilk uzun metrajlı film.



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