T24 LogoT24 Logo
Medya

İbo Şov ekranlara dönüyor, detaylar belli oldu

02 Eylül 2020 14:02

Sağlık sorunlarından dolayı uzun yıllardır ekranlarda olmayan İbrahim Tatlıses, İbo Show ile ekranlara dönüş yapacak. Tatlıses'in programı Star TV'de yayınlanacak.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, yeniden sevenleriyle buluşacak. İbo Show ile hayranlarıyla buluşacak olan Tatlıses'in programın detayları da belli olmaya başladı.

TV100'de yer alan habere göre: Global Medya'nın yapımcılığını üstlendiği program, Star TV ile anlaşma yaptı. Uzun süredir hayatına İzmir'de devam eden sanatçı, programın çekimleri için İstanbul'a gelecek.

Öte yandan programda her hafta yeni konuklar ağırlanacak. Şimdiden izleyicilerini heyecanlandıran Tatlıses, yakın zamanda çekimlere başlayacak.

ETİKETLER

ibo şovibrahim tatlısesglobal medyastar tv
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24