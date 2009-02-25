İbo, showunu bitirdi!

İşte İbo Şov'da yaşanan kavga - VİDEO

Mahkemeye veriyorum



İşte Tatlıses'in yapmış olduğu açıklama: “İbo Show izleyicilerine saygılarımı iletiyorum. 3 gündür gördüğüm eziyet ve hakaret karşısında çok yorulduğumu hissettim. Yıldız Tilbe’nin nankörlüğü ve yalan yanlış konuşmaları karşısında, bende yalan söylemeyeceğime göre ATV yönetimi ile konuşup İbo Show’u bitiriyorum. Üzgünüm, ama durum bu! 50 tane İbo Show çalışanının vebalinin hesabını 3 gündür zavallı kadını oynayan Yıldız Tilbe versin. Hoşçakalın."Yıldız Tilbe, yaşanan olaylardan sonra "Senin de diğer kadınlar gibi iki kurşunluk halin var" diye tehdit telefonları aldığını, bu yüzden hem savcılığa başvuracağını hem de Tatlıses'e hakaret davası açacağını söyledi. Tilbe, "Diğerleri Tatlıses'in eşleriydi. Ben karısı mıyım ki böyle tehditler alıyorum. Benim çocuğum var. İstanbul'a döner dönmez savcılığa suç duyurusunda bulunacağım. Bu arada bütün sanatçılar bir programa giderken para alıyor. 30 bin TL alan var. Kendisinden 20 bin TL istedim, küfür ederek veremeyeceğini söyledi. Ben de bunun üzerine o zaman kıyafet alırım dedim, kabul etti. Şimdi bunları açıklaması doğru bir şey mi? Zaten hiçbirini stemiyorum, hepsini geri vereceğim. 'P.......lerin elinden aldım' diyor. Ben fahişelik mi yapmışım. Jilet istediğimi söylemiş. Benim benimin üstünde kılları kesmek için jilet istemişim, ne var bunda" dedi.