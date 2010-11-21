İbo sahnede hayranını severken 'çam devirdi'

T24- Bayramın son günü Dalaman Hilton’da yaklaşık 800 kişiye konser veren İbrahim Tatlıses, küçük bir hayranı için mikrofondan "Vay küçük o....." deyince Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın da bulunduğu salonda büyük gerginlik yaşandı. Küçük kız gözyaşlarına boğulurken, İbrahim Tatlıses özür dilediğini bildirdi.

Türkücü İbrahimTatlıses, bayramın son günü sahneye çıktığıMuğla’nın Dalaman İlçesi’ndeki Hilton Oteli’nde büyük bir gafa imza attı.





Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın da izleyiciler arasında bulunduğu konserde ünlü şarkıcı, piste 10-12 yaşlarında bir kız çocuğunu çıkardı. Küçük hayranıyla bir süre sohbet eden ve istediği parçayı seslendiren İbrahimTatlıses, küçük kız pistten inerken “Bu beni çok seviyor, 2 yaşından beri beni takip ediyor. Bodrum’a geldi, Antalya’ya geldi” dedi. Küçük kız, uzaktan Tatlıses’e bağırarak “Antalya’ya gelmedim” diye seslendi. Bu sözler üzerine Tatlıses,mikrofondan küçük kıza “Vay küçük o.....” dedi. İbrahimTatlıses’in bu sözleri karşısında hemküçük kız, hemailesi, hemde salonda bulunan izleyiciler büyük şok yaşadı.



Seyirciden tepki



Ailesi oturdukları yerden Tatlıses’e tepki gösterirken küçük kız gözyaşlarına boğuldu. Programı izleyen yaklaşık 800 kişiden bir bölümü salonu terk ederken, bir kısımizleyici de “Kızdan özür dile” diyerek İbrahim Tatlıses’e çağrıda bulundu. Aileyi araya giren Kültür Bakanı Ertuğrul Günay ve otel yönetimi zorlukla sakinleştirebildi.



"Ellerini öptüm beni affetti"



Konserine ara verip kulise giren İbrahim Tatlıses, yeniden sahneye geldiğinde şu açıklamayı yaptı: "Küçük kızımız bana küsmüş, içeride ağlıyordu. 'Sen bana küfür etmişsin' dedi. 'Vallahi billahi küfür etmedim' dedim. Ellerini öptüm, beni affetti."



Konser sonuna kadar salondan ayrılmayan küçük kızın ailesi, konser sonrası sinirli şekilde odalarına gitti.



(Mete Sönmez / Dalaman- AHT)



