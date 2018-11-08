İbn Haldun Üniversitesi'nde kolokyum ve rektör çayı serisi başladı

İSTANBUL, (DHA)- İBN Haldun Üniversitesi akademisyenlerinin katıldığı kolokyum ve rektör çayında, üniversitedeki gelişmelerin paylaşılması ve akademik tartışma ortamı oluşturulması hedeflendi.

İbn Haldun Üniversitesi (İHU) kolokyum ve rektör çayı serisi başladı. Üniversite akademik kadrosunun katıldığı kolokyum ve rektör çayında; üniversitedeki gelişmelerin paylaşılması, üniversite içi akademik tartışma ortamı oluşturulması ve öğretim üyelerinin belirlenecek konularda sunum yapmaları hedeflendi.

İHU Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk’ün çay ikramıyla başlayan ilk kolokyumda Kolokyum Komisyonu Başkanı ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Çalışkan, kolokyum serisinin amacı, nasıl işleyeceği ve gelecek programlar hakkında bilgi verdi. Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Yılmaz ise İHU projelerini anlattı.

İHU Akademisyenlerine kısa bir konuşma yapan İHU Rektörü Prof Dr. Recep Şentürk; kolokyum ve rektör çayı serisinin amacına değinerek, üniversitenin bilim insanlarına yön verecek yapısından bahsetti ve akademisyenlere üretkenliklerinden dolayı teşekkür etti. Daha sonra kitapları yayınlanan akademisyenlerin sunulup teşekkür edildiği etkinlikte, 20. Uluslararası PDR Kongresi’nde Genç Araştırmacı Ödülü’ne layık görülen Dr. Tehseen Nazir’e hediyesi takdim edildi.

Kolokyum, İHU Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suraiya Faroqhi’nin “Confronting the Ottoman and Mughal Empires: Imperial Legitimization in Multilingualand Multi-religious Settings (1500s toEarly 1700s)” sunumuyla devam etti. Dr. Faroqhi sunumunda Osmanlı ve Babür İmparatorluğunun; kurulması, benzerlikleri ve farklılıklarına değindi.