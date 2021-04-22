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İbn Haldun Üniversitesi'ne rektör atanan Atilla Arkan, Bilal Erdoğan'a da teşekkür etti

22 Nisan 2021 11:18

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla İbn Haldun Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Atilla Arkan, üniversitede Mütevelli Heyeti Başkanvekili olan Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a da teşekkür etti.

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