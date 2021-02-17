İbn Haldun Üniversitesi'nden Hakkı Öcal, Binali Yıldırım'la Erdoğan'ın aynı konuşmayı yaptığı videoyu paylaştı: Yalancısınız, reisin konuşmasının bağlamı başka

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İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Milliyet gazetesi yazarı Hakkı Öcal, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski Başbakan Binali Yıldırım'ın aynı konuşmayı yaptığı videoyu paylaşarak, "Alçak ötesi yalancılarsınız... Metinle alakası yok.. Reisin konuşmasının bağlamı başka..." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Bizim Yunus" Yılı Açılış Töreni'nde Türkçe'nin kullanıma dair yaptığı konuşmanın aynısını, 14 Ağustos 2017'de dönemin Başbakanı, AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Yunus Emre Enstitüsü tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen Uluslararası Türkçe Yaz Okulu Kapanış Töreni'nde yaptığı ortaya çıktı.

Bilal Erdoğan'ın Mütevelli Heyeti Başkanvekili olduğu İbn Haldun Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Hakkı Öcal, konuyla ilgili dolaşıma giren videoyu Twitter hesabından alıntılayarak, "Alçak ötesi yalancılarsınız... Metinle alakası yok... Reisin konuşmasının bağlamı başka... Fahrettin Altun canınızı nasıl yakıyorsa artık.. Her vesileyle ona saldırmayı iş edindiniz" yazdı.

Anadolu Ajansı'nın haberlerinde de Devletin resmi haber ajansının haberlerinde de Yıldırım ve Erdoğan 'ın aynı konuşmayı yaptığının görülmesine rağmen "Yalancısınız" yorumu yapan Hakkı Öcal'a, Twitter'dan da pek çok tepki geldi: "Kaynağa gidin, yayının taraflı olmadığını tayin edin" Medya ve İletişim Bölümü öğretim üyesi olan Dr. Hakkı Öcal'ın 2019'da yaptığı “Yeni Medyada Nasıl Yalan Söylenir” başlıklı konuşma sında da öğrencilere şu tavsiyelerde bulunduğu görüldü: "Başlıkla yetinmeyin, metni okuyun. Metinde kaynak veriliyor mu, dikkat edin. Kaynak veriliyorsa kaynağa gidin. Haberi yayınlanan medya organının taraflı yayınlarıyla tanınan bir kuruluş olduğu olmadığını tayin edin. Haber metninde bilgi mi var, yorum mu var? Bu da önemli bir ayraç. Bilgi-yorum ayrımını yapma alışkanlığı edinirseniz, yalan haber tuzağına sık düşmezsiniz."

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