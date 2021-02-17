İbn Haldun Üniversitesi'nden Hakkı Öcal, Binali Yıldırım'la Erdoğan'ın aynı konuşmayı yaptığı videoyu paylaştı: Yalancısınız, reisin konuşmasının bağlamı başka

T24 Haber Merkezi
İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Milliyet gazetesi yazarı Hakkı Öcal, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski Başbakan Binali Yıldırım'ın aynı konuşmayı yaptığı videoyu paylaşarak, "Alçak ötesi yalancılarsınız... Metinle alakası yok.. Reisin konuşmasının bağlamı başka..." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Bizim Yunus" Yılı Açılış Töreni'nde Türkçe'nin kullanıma dair yaptığı konuşmanın aynısını, 14 Ağustos 2017'de dönemin Başbakanı, AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Yunus Emre Enstitüsü tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen Uluslararası Türkçe Yaz Okulu Kapanış Töreni'nde yaptığı ortaya çıktı.
Bilal Erdoğan'ın Mütevelli Heyeti Başkanvekili olduğu İbn Haldun Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Hakkı Öcal, konuyla ilgili dolaşıma giren videoyu Twitter hesabından alıntılayarak, "Alçak ötesi yalancılarsınız... Metinle alakası yok... Reisin konuşmasının bağlamı başka... Fahrettin Altun canınızı nasıl yakıyorsa artık.. Her vesileyle ona saldırmayı iş edindiniz" yazdı.
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