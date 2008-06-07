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Bilim / Teknoloji

IBM’den su soğutmada devrim

Çip soğutmasında ufukları zorlayan çözümlere bir yenisi de IBM tarafından eklendi

07 Haziran 2008 03:00

Kişisel bilgisayarların bugünkü X86 mimarisini borçlu olduğu teknoloji devi IBM, çip soğutmasında devrim yapacak bir buluşa imza attı. IBM tarafından denenen yeni bir sıvı soğutma yöntemi çiplerin çalışırken yaydığı ısıyı kayda değer oranda azaltıyor.

IBM’in Zürih’teki araştırma laboratuarlarında geliştirilen soğutma tekniği, suyun mikroçipleri oluşturan silikon tabakalarının arasından geçen mikro borularda dolaşmasına dayanıyor. Normalde yan yana olması gereken silikon tabakalarının üst üste dizilmesini gerekli kılan bu yöntem, bir saç teli kalınlığındaki boruları kullanarak ısıyı henüz kaynağındayken ortadan kaldırıyor.

Klasik soğutma yöntemlerine göre oldukça radikal olan bu metodun yüksek saat hızlarına sahip çipleri soğutmada başarılı olması, üreticiler tarafından benimsendiği takdirde, uzun vadede sıvı soğutmayı standart hale getirebilir.

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