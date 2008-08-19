IBM'den otomobil yazılımı

IBM’den yapılan yazılı açıklamada, söz konusu yazılımın trafikteki araçların birbirleriyle iletişim kurmasını mümkün kılarak, buzlanma ve hız limiti aşımı gibi kazaya neden olan koşulları engelleyeceği belirtildi.



Sensör, GPS ve uydu alıcısı teknolojilerini yenileyerek araçların birbirini tanımasını ve sürücülerin “keyifle” kullanmasını sağlayacak sistemin, trafik sıkışıklığını azaltarak, hız kontrolü ve şerit ihlali gibi sorunlara son vereceği ifade edildi.



Açıklamada, şu anda kullanılan GPS, sensör ve uydu alıcı sitemlerinin Stockholm’da iş saatlerindeki trafik sıkışıklığını yüzde 20 azaltırken, Singapur’daki araçların yüzde 90 akıcılıkla ilerlemesini sağladığı kaydedildi.



